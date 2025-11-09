Силы обороны остановили продвижение россиян на востоке Запорожской области

Силам обороны удалось остановить продвижение врага на востоке Запорожской области. Штурмовые подразделения зачистили Сладкое и Ровнополье, продолжаются боевые действия вблизи Полтавки и Успеновки.

Россияне пытались двигаться в сторону Гуляйполя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командующего Штурмовых войск ВСУ Валентина Манько.

Как ВСУ удалось остановить наступление россиян на Запорожье?

Проведя перегруппировку, сейчас идут бои в населенных пунктах Полтавка и Успеновка. Присутствуют наши подразделения в Успеновке. Противник из этих двух населенных пунктов пытался двигаться в сторону Гуляйполя. Благодаря слаженным действиям штурмовиков противник был остановлен,

– сообщили в Штурмовых силах ВСУ.

Манько отметил, что от врага зачистили Сладкое и Ровнополье, что в Пологовском районе Запорожской области, к северу от Гуляйполя.

Впрочем, он добавил, что российские войска продолжают накопление сил и подклипление подразделений на востоке Запорожской области, чтобы возобновить наступательные действия.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что враг пытается двигаться в тыл Гуляйпольского оборонительного района украинских сил. Также на Гуляйпольском направлении противник делает попытки полностью разрушить логистику украинских подразделений.

