Силы обороны остановили продвижение россиян на востоке Запорожской области
- Силы обороны остановили продвижение россиян на востоке Запорожской области, зачистив Сладкое и Ровнополье.
- Боевые действия продолжаются вблизи Полтавки и Успеновки, где российские войска пытаются накопить силы для возобновления наступательных действий.
Силам обороны удалось остановить продвижение врага на востоке Запорожской области. Штурмовые подразделения зачистили Сладкое и Ровнополье, продолжаются боевые действия вблизи Полтавки и Успеновки.
Россияне пытались двигаться в сторону Гуляйполя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командующего Штурмовых войск ВСУ Валентина Манько.
Как ВСУ удалось остановить наступление россиян на Запорожье?
Проведя перегруппировку, сейчас идут бои в населенных пунктах Полтавка и Успеновка. Присутствуют наши подразделения в Успеновке. Противник из этих двух населенных пунктов пытался двигаться в сторону Гуляйполя. Благодаря слаженным действиям штурмовиков противник был остановлен,
– сообщили в Штурмовых силах ВСУ.
Манько отметил, что от врага зачистили Сладкое и Ровнополье, что в Пологовском районе Запорожской области, к северу от Гуляйполя.
Впрочем, он добавил, что российские войска продолжают накопление сил и подклипление подразделений на востоке Запорожской области, чтобы возобновить наступательные действия.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что враг пытается двигаться в тыл Гуляйпольского оборонительного района украинских сил. Также на Гуляйпольском направлении противник делает попытки полностью разрушить логистику украинских подразделений.
Как россияне пытаются двигаться по дну Каховского водохранилища?
Россияне пытаются продвигаться по дну Каховского водохранилища, чтобы обойти украинские позиции, используя густую растительность.
Бойцы ГУР МО Украины провели зачистку возле островов Большие Кучугуры, где противник пытался продвинуться мимо украинских позиций.