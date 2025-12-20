Силы обороны сорвали прорыв России на Донецком направлении: уничтожены МТУ-20, танки и бронетехника

Украинские бойцы сдерживают врага на фронте. В частности недавно операторы Сил беспилотных систем остановили штурмовые действия противника в Донецкой области.

Во время операции удалось уничтожить военную технику оккупантов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Что известно об отражении штурма в Донецкой области?

Бойцы 427-го отдельного полка беспилотных авиационных систем "РАРОГ" успешно сорвали попытку штурма врага. С помощью дронов они уничтожили несколько танков и бронированных машин противника, а также поразили танковый мостоукладчик МТУ-20, который имел целью обеспечить преодоление препятствий и дальнейшее продвижение этих боевых машин к украинским позициям.

Вследствие этого пехотные подразделения прикрытия остались без поддержки бронетехники, что полностью сделало невозможным продолжение наступления.

Успешная операция Сил обороны: смотрите видео СБС ВСУ

Справочно: МТУ-20 – это советский танковый мостоукладчик, созданный на шасси среднего танка Т-55. Он предназначен для оперативного наведения однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн через различные препятствия шириной до 18 метров. Установка моста выполняется экипажем непосредственно изнутри машины, без необходимости выхода наружу.

Системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта,

– подчеркнули военные.

