Сили оборони зірвали прорив Росії на Донецькому напрямку: знищено МТУ-20, танки та бронетехніку

Українські бійці стримують ворога на фронті. Зокрема, нещодавно оператори Сил безпілотних систем зупинили штурмові дії противника на Донеччині.

Під час операції вдалося знищити військову техніку окупантів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про відбиття штурму на Донеччині?

Бійці 427-го окремого полку безпілотних авіаційних систем "РАРОГ" успішно зірвали спробу штурму ворога. За допомогою дронів вони знищили кілька танків і броньованих машин противника, а також уразили танковий мостоукладач МТУ-20, який мав на меті забезпечити подолання перешкод і подальше просування цих бойових машин до українських позицій.

Внаслідок цього піхотні підрозділи прикриття залишилися без підтримки бронетехніки, що повністю унеможливило продовження наступу.

Успішна операція Сил оборони: дивіться відео СБС ЗСУ

Довідково: МТУ-20 – це радянський танковий мостоукладач, створений на шасі середнього танка Т-55. Він призначений для оперативного наведення однопролітного металевого мосту вантажопідйомністю 50 тонн через різні перешкоди шириною до 18 метрів. Встановлення мосту виконується екіпажем безпосередньо зсередини машини, без необхідності виходу назовні.

Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту,

– підкреслили військові.

