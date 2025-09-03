Силы Обороны Украины отбросили врага возле Толстого в Донецкой области. В частности, бойцам ВСУ удалось уничтожить российские позиции по трассе из Поддубного на Искру.

Следовательно, контроль противника там уже отсутствует. Об этом в среду, 3 сентября, сообщил ресурс DeepState, передает 24 Канал.

Каковы успехи Сил обороны в Донецкой области?

Аналитики сообщили об отбрасывании врага возле села Толстого Волновахского района в Донецкой области.

Однако просачивание небольших групп противника продолжается между Зеленым Гаем и Толстым – в Искру. Уже там россиян уничтожают или берут в плен.

Кроме того, оккупанты сосредоточили внимание на участках вблизи Филии и по линии Январское – Терновое.

Что происходит возле Толстого: смотрите на карте