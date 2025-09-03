Сили Оборони України відкинули ворога біля Товстого на Донеччині. Зокрема, бійцям ЗСУ вдалося знищити російські позиції по трасі з Піддубного на Іскру.

Отже, контроль противника там уже відсутній. Про це в середу, 3 вересня, повідомив ресурс DeepState, передає 24 Канал.

Які успіхи Сил оборони на Донеччині?

Аналітики повідомили про відкидання ворога біля села Товстого Волноваського району на Донеччині.

Однак просочування малих груп противника тривають між Зеленим Гаєм та Товстим – в Іскру. Уже там росіян знищують або беруть у полон.

Окрім того, ворог зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Січневе – Тернове.

Що відбувається біля Товстого: дивіться на карті

