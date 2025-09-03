3 вересня, 14:43
Сили Оборони України відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, – DeepState
Основні тези
- Сили Оборони України відкинули ворога біля села Товстого на Донеччині, знищивши російські позиції.
- Росіяни зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Січневе – Тернове, а також продовжують просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим.
Сили Оборони України відкинули ворога біля Товстого на Донеччині. Зокрема, бійцям ЗСУ вдалося знищити російські позиції по трасі з Піддубного на Іскру.
Отже, контроль противника там уже відсутній. Про це в середу, 3 вересня, повідомив ресурс DeepState, передає 24 Канал.
Які успіхи Сил оборони на Донеччині?
Аналітики повідомили про відкидання ворога біля села Товстого Волноваського району на Донеччині.
Однак просочування малих груп противника тривають між Зеленим Гаєм та Товстим – в Іскру. Уже там росіян знищують або беруть у полон.
Окрім того, ворог зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Січневе – Тернове.
Що відбувається біля Товстого: дивіться на карті
Війна на Донеччині: останні новини
- Згідно з оновленням мапи DeepState від 2 вересня, росіяни окупували Воскресенку в Донецькій області.
- Натомість після повної зачистки від ворога селища Удачного захисники встановили там український прапор. Операція звільнення тривала 2 тижні, над нею працював полк "Скеля".
- За даними ISW, для осіннього наступу окупанти перекидають на Донеччину елітні війська з Сумщини та Херсонщини. Активізація зусиль має на меті оточення Покровська та просування до Добропілля, аби обійти укріплений пояс України в Донецькій області із заходу.