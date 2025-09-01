Украинские бойцы продолжат держать оборону в Донецкой области, препятствуя врагу в наступательных действиях. Силы обороны уничтожили российскую боевую технику и экипаж противника возле Мирнограда.

На линию огня вблизи Мирнограда прибыли подразделения российской морской пехоты, которые пытаются атаковать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Актуально Этой осенью мы можем дойти до прекращения огня, – военный объяснил, как это может произойти

Какова ситуация возле Мирнограда?

На выходных Силы Обороны успешно отбили попытку врага прорваться в Мирноград. Противник пытался зайти в Мирноград через Новоэкономичное, используя по меньшей мере один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) и еще одну боевую машину пехоты неизвестного типа.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили о том, что в поселке Новоэкономическое Донецкой области был установлен украинский флаг. Населенный пункт освобождали штурмовые группы полка "Скала".

Благодаря эффективным действиям украинские военные уничтожили одну российскую машину возле шахты "Капитальная". Другую поразили западнее Синянского водохранилища, где также продолжается ликвидация пехоты, ехавшей на броне.

Четыре единицы вражеской техники Силы обороны уничтожили в районе Разино, а по данным OSINT, у Воздвиженки поражены еще четыре вражеские машины.

К сведению: Разведка на основе открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) – концепция, методология и технология добычи и использования военной, политической, экономической и другой информации из открытых источников, без нарушения законов. Используется для принятия решений в сфере национальной обороны и безопасности, расследований и т.д.

Источник: Википедия.

Часть техники добралась до Малиновки, однако дальнейшая ее судьба неизвестна.

По данным Deep State, активность врага связана с прибытием российской морской пехоты, которая обычно проводит активные наступления с использованием техники, но украинские защитники встречают их огнем еще на подходах.



Карта боевых действий вблизи Мирнограда / Deep State

Несмотря на временные успехи врага и концентрацию сил возле Покровска, ВСУ готовятся к усилению давления и новым боям на этом направлении.

Что известно о ситуации в Донецкой области?