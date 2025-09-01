Українські бійці продовжуть тримати оборону на Донеччині, перешкоджаючи ворогу в наступальних діях. Сили оборони знищили російську бойову техніку та екіпаж противника біля Мирнограда.

На лінію вогню поблизу Мирнограда прибули підрозділи російської морської піхоти, які намагаються атакувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Deep State.

Яка ситуація біля Мирнограда?

На вихідних Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися в Мирноград. Противник намагався зайти до Мирнограда через Новоекономічне, використовуючи щонайменше один МТЛБ (плавучий бронетранспортер) та ще одну бойову машину піхоти невідомого типу.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що в селищі Новоекономічне Донецької області встановили український прапор. Населений пункт звільняли штурмові групи полку "Скеля".

Завдяки ефективним діям українські військові знищили одну російську машину біля шахти "Капітальна". Іншу уразили західніше Сінянського водосховища, де також триває ліквідація піхоти, що їхала на броні.

Чотири одиниці ворожої техніки Сили оборони знищили в районі Разіного, а за даними OSINT, біля Воздвиженки уражені ще чотири ворожі машини.

До відома: Розвідка на основі відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) – концепція, методологія й технологія добування та використання військової, політичної, економічної та іншої інформації з відкритих джерел, без порушення законів. Використовується для ухвалення рішень у сфері національної оборони та безпеки, розслідувань тощо.

Джерело: Вікіпедія.

Частина техніки дісталась до Малинівки, однак подальша її доля невідома.

За даними Deep State, активність ворога пов'язана з прибуттям російської морської піхоти, яка звично проводить активні наступи з використанням техніки, але українські захисники зустрічають їх вогнем ще на підходах.



Карта бойових дій поблизу Мирнограда / Deep State

Попри тимчасові успіхи ворога і концентрацію сил біля Покровська, ЗСУ готуються до посилення тиску та нових боїв на цьому напрямку.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?