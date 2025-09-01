Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, объяснив, что такое соглашение могут подписать не только лидеры государств. Хотя Россия не спешит садиться за стол переговоров, впрочем, шанс на прекращение боевых действий все же есть.

Смотрите также Путин хочет "кастрированную" Украину: Politico назвало, почему он вряд ли встретится с Зеленским

Как Украина и Россия могут договориться о прекращении огня?

Мирные переговоры между Украиной и Россией пока не дали никаких желаемых результатов. В то же время президент США Дональд Трамп сообщил, что должна состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, что даст возможность достичь определенных договоренностей.

Неизвестно, когда такая встреча состоится. Например, российская сторона всячески оттягивает этот момент, выдвигая недопустимые условия для встречи на высшем уровне.

Я склоняюсь к тому, что до двусторонней встречи мы еще далеко. Но, как бы парадоксально это ни было, я не исключаю, что в конце этой осени мы можем дойти до прекращения огня. Впрочем, его подпишут не лидеры государств, а, например, представители минобороны, как это было по корейскому сценарию, когда соглашение подписали генералы,

– отметил Александр Мусиенко.

По мнению военного, горячий этап войны может закончиться, однако нужно будет готовиться к следующему – освобождению оккупированных территорий. Также возможен вариант замораживания войны и переход к состоянию ожидания, пока обстоятельства не изменятся.

"В целом прекращение огня проговаривают с марта этого года – от встречи в Джидде. С тех пор на международных событиях отмечают то, что этот вопрос стоит рассмотреть. Просто Россия сегодня не готова к этому. Они боятся, что прекращение огня временно фиксирует статус-кво. То есть для нас это открывает возможность в определенное время освободить оккупированные территории военным путем", – объяснил Мусиенко.

Кремль же стремится к другому сценарию. В частности, говорится о признании присутствия российских войск на оккупированных территориях, и предотвращения варианта, что впоследствии западное оружие и войска будут привлечены к деоккупации земель военным путем.

Мусиенко также добавил, что чтобы Россия все же вышла на разговор о прекращении огня, ее необходимо к этому заставить. Через санкции, дипломатическое давление и тому подобное.

Важные заявления о прекращении огня в Украине