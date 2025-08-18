Об этом он сказал во время разговора в Овальном кабинете вместе с президентом Украины, информирует 24 Канал.

Что заявил Трамп о перемирии?

Ранее Трамп обещал России "серьезные последствия", если она так и не согласятся ни на какой формат прекращения огня, поэтому лидера США спросили, будут ли эти последствия.

Он заявил, что уже не считает прекращение огня нужным этапом.

Я не думаю что надо перемирие. Если вы посмотрите на шесть войн, которые я завершил в этом году – это были завершенные войны, не перемирие. Это было бы хорошо, но у меня также есть стратегическое понимание,

– заявил он.

Президент США также продолжил, что в таком случае стороны поднакопят силы и дело снова дойдет до "горячей" войны.

"Мне нравится концепция перемирия по одной причине – потому что тогда немедленно прекращаются убийства людей. А пока мы будем работать над мирным соглашением, боевые действия будут продолжаться. Я бы хотел, чтобы они остановились. Но стратегически для одной из сторон это (перемирие) может быть недостатком", – сказал Трамп.

После этого он снова вернулся к "шести войнам, которые он завершил" и заявил, что это ему удалось "даже без упоминания слова "перемирие".