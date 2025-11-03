Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и ряду объектов логистики россиян

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Также защитники атаковали логистические объекты захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно об ударе по российским объектам?

Ночью в понедельник, 3 ноября, украинские защитники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Обратите внимание! Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 миллиона тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил России.

Также наши воины ударили по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

Командующий Сил беспилотных систем "Мадьяр" подтвердил поражение Саратовского НПЗ и заявил об атаке на ТПС "Сергеевка" Ростовской области России, что обеспечивает железнодорожную инфраструктуру Миллерово – Марьяны.

Как произошла ночная атака на Россию?