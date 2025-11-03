Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и ряду объектов логистики россиян
- Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, вызвав пожар на комплексе нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
- Также украинские воины нанесли удар по логистическим объектам на оккупированной Луганщине, в частности по складу материально-технических средств в Роскошном и подвижному складу горюче-смазочных материалов в Должанске.
В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Также защитники атаковали логистические объекты захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно об ударе по российским объектам?
Ночью в понедельник, 3 ноября, украинские защитники поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
Обратите внимание! Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 миллиона тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил России.
Также наши воины ударили по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.
Командующий Сил беспилотных систем "Мадьяр" подтвердил поражение Саратовского НПЗ и заявил об атаке на ТПС "Сергеевка" Ростовской области России, что обеспечивает железнодорожную инфраструктуру Миллерово – Марьяны.
Как произошла ночная атака на Россию?
Ночью 3 ноября территорию России атаковали ударные беспилотники. Местные заметили взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Саратове.
Тогда сообщали, что произошел пожар на заводе в Саратове в районе установки АВТ-6. И, похоже, один из БПЛА не попал из-за натянутой антидроновой сетки.
К слову, Саратовский НПЗ уже атаковали 16 октября. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Однако через несколько часов после атаки он так и не прокомментировал ее последствия.