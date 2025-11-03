Сили оборони вгатили по Саратовському НПЗ та низці об'єктів логістики росіян

У ніч проти 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Також захисники атакували логістичні об'єкти загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про удар по російських об'єктах?

Уночі в понеділок, 3 листопада, українські захисники уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Також наші воїни вдарили по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.