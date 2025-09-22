Минобороны объявило о запуске новой цифровой системы учета военных "Импульс". Она позволяет быстро получать актуальные данные о каждом военнослужащем, формировать приказы и отчеты без бумажных документов.

Первыми "Импульс" начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что известно о новой системе "Импульс"?

В Украине заработала цифровая система учета военных "Импульс". Она стала первой массовой информационно-коммуникационной системой тактического уровня, что должна заработать в каждой воинской части.

Подразделения будут получать оперативный доступ к данным, а высшее руководство может принимать управленческие решения на основе точных и прозрачных данных.

Отмечается, что система позволяет:

вести учет людей в подразделении в защищенной цифровой среде;

формировать приказы и оформлять документы быстрее и без ошибок;

контролировать актуальный статус по каждому военнослужащему в подразделении.

В ближайшие недели система заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов. По словам главы Минобороны Дениса Шмыгаля, в будущем "Импульс" планируют объединить с другими цифровыми решениями.

В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом,

– сообщил Шмыгаль.

Систему разработали и внедряют военные ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ вместе с Главным управлением ИТ Минобороны. "Импульс", по данным министерства, соответствует современным требованиям киберзащиты, которые применяют страны НАТО.

Последние изменения от Минобороны