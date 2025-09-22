Міноборони оголосило про запуск нової цифрової системи обліку військових "Імпульс". Вона дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперових документів.

Першими "Імпульс" почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про нову систему "Імпульс"?

В Україні запрацювала цифрова система обліку військових "Імпульс". Вона стала першою масовою інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня, що має запрацювати в кожній військовій частині.

Підрозділи будуть отримувати оперативний доступ до даних, а вище керівництво може приймати управлінські рішення на основі точних та прозорих даних.

Зазначається, що система дозволяє:

вести облік людей у підрозділі в захищеному цифровому середовищі;

формувати накази та оформляти документи швидше і без помилок;

контролювати актуальний статус по кожному військовослужбовцю в підрозділі.

Найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. За словами очільника Міноборони Дениса Шмигаля, в майбутньому "Імпульс" планують об'єднати з іншими цифровими рішеннями.

У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом,

– повідомив Шмигаль.

Систему розробили та впроваджують військові ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ разом із Головним управлінням ІТ Міноборони. "Імпульс", за даними міністерства, відповідає сучасним вимогам кіберзахисту, які застосовують країни НАТО.

