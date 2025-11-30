Беларусь пострадает, – политолог сказал, что будет с Лукашенко после поражения России в Украине

То, что Украина смогла устоять против России – это показатель для Беларуси. С другой стороны, это фактор, который бьет по самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Ведь когда Украина победит в войне с Россией, то Владимиру Путину нужно будет это чем-то компенсировать. Политолог Олег Постернак озвучил 24 Каналу мнение, что тогда Беларусь пострадает еще больше.

Читайте также Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для россиян: на что она способна

Что грозит Беларуси?

Олег Постернак отметил, что после поражения в Украине Владимир Путин должен будет что-то "продать" российскому населению. Ведь огромное количество россиян мечтает о капитуляции Украины, радуется жертвам среди украинцев.

Поэтому Беларусь станет жертвой большей интеграции. Причем в агрессивной манере, на что однозначно будут ориентированы действия России. Лукашенко об этом знает. И он не будет оборонять страну военным способом, как это делала Украина, защищая свой суверенитет,

– предположил он.

Стратегия Лукашенко по сохранению хотя бы каких-то остатков суверенитета Беларуси после завершения российско-украинской войны может потерпеть полный крах. Поэтому сейчас он пытается дискредитировать сам факт, что украинцы защищают себя военным способом, чтобы потом как-то оправдать большую интеграцию Беларуси в Россию.

Он ее уже якобы отдал. Но есть много моментов, где Беларусь еще сохраняет определенную автономность. Путин это знает, и его это не устраивает. Лукашенко еще не полностью обслуживает военные намерения Путина,

– подчеркнул политолог.

Последние заявления Лукашенко