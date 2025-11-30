Білорусь постраждає, – політолог сказав, що буде з Лукашенком після поразки Росії в Україні

Те, що Україна змогла встояти проти Росії – це показник для Білорусі. З іншого боку, це фактор, який б'є по самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку.

Адже коли Україна переможе у війні з Росією, то Володимиру Путіну потрібно буде це чимось компенсувати. Політолог Олег Постернак озвучив 24 Каналу думку, що тоді Білорусь постраждає ще більше.

Що загрожує Білорусі?

Олег Постернак зазначив, що після поразки в Україні Володимир Путін повинен буде щось "продати" російському населенню. Адже величезна кількість росіян мріє про капітуляцію України, радіє жертвам серед українців.

Тому Білорусь стане жертвою більшої інтеграції. Причому в агресивній манері, на що однозначно будуть орієнтовані дії Росії. Лукашенко про це знає. І він не буде обороняти країну у військовий спосіб, як це робила Україна, захищаючи свій суверенітет,

– припустив він.

Стратегія Лукашенка щодо збереження хоча б якихось залишків суверенітету Білорусі після завершення російсько-української війни може зазнати повного краху. Тому зараз він намагається дискредитувати сам факт, що українці захищають себе у військовий спосіб, щоб потім якось виправдати більшу інтеграцію Білорусі у Росію.

Він її вже начебто віддав. Але є багато моментів, де Білорусь ще зберігає певну автономність. Путін це знає, і його це не влаштовує. Лукашенко ще не повністю обслуговує військові наміри Путіна,

– підкреслив політолог.

Останні заяви Лукашенка