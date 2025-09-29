Украинские Силы обороны остановили прорыв россиян вблизи Доброполья. Ситуация там была критической, а ВСУ действовали слаженно против превосходящих сил врага.

Об этом сообщил командир штаба 1-го корпуса "Азов" с позывным "Лемко" в интервью The Times, передает 24 Канал.

Как ВСУ отбивали врага возле Доброполья?

В августе 1-й корпус "Азов" был направлен в направлении Доброполья. Тогда российские войска прорвали первую линию обороны Украины. Начальник штаба "Лемко" рассказал, что ситуация была критической.

Враг прорвал первую линию обороны. Они могли прорваться дальше – в оперативно-стратегическое пространство. Это был полный хаос. Никто не знал, где наши позиции, где враг. Не было ни второй, ни третьей линии обороны,

– сказал военный.

По словам "Лемка", численность российских войск преобладала украинские силы. Однако достичь успеха удалось благодаря быстрым и слаженным решением, а также эффективной работе разведки и дронов.

Нас 40 тысяч против более 100 тысяч россиян. Мы победили здесь благодаря маневровой обороне и быстрым, качественным решением. Возможно, они простоят там месяц, прежде чем умрут, сдадутся или отступят,

– сообщил "Лемко".

Как передает издание, первую неделю украинские силы собирали разведданные, чтобы получить точную картину боя. Для координации командование собрало всех командиров бригад и батальонов в общем штабе на две недели, "пока они научились работать вместе".

По данным The Times, несколько тысяч российских пехотинцев продвигались без поддержки артиллерии и дронов. Украинские силы атаковали их фланги и тыл, что позволило остановить наступление и нанести потери врагу.

Командир разведывательной роты 2-го батальона 14-й Червонокалинской бригады с позывным "Мацик" поделился с изданием воспоминаниями, как сдерживали россиян.

Мы работали над тем, чтобы блокировать (россиян – 24 Канал), чтобы не дать им возможности отойти в сторону, и мы зачищаем тыл разведывательными группами,

– добавил лейтенант "Мацик".

