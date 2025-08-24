Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше территорий Украины. К сожалению, недавно агрессор продвинулся в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW – американского Института изучения войны.

Смотрите также Силы обороны Украины имеют успехи на Востоке, – ЦПД

Какая ситуация на фронте по даним ISW?

Аналитики сообщили, что российские войска 23 августа продолжали атаки в неопределенных районах Курской области. Однако продвижение врага не зафиксировано.

По данным ISW, в Сумской области оккупанты продолжили наземные атаки на северо-запад от города Сумы вблизи Степного, на север от Сум возле Новоконстантиновки и Кондратовки, а также на северо-восток – вблизи Юнаковки и Варачино 22 и 23 августа. Впрочем, подтверждений успеха агрессора нет.

Какова ситуация на Сумщине / Карты ISW

На Харьковщине захватчики продолжили наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково 22 и 23 августа. Также на направлениях Великого Бурлука, Купянска, Боровой и Лимана. Однако никаких подтверждений продвижения врага нет.

Какая ситуация на Харьковщине / Карты ISW

В Донецкой области оккупанты проводили наступательные действия на Северском, Великомихайловском, а также Новопавловском направлениях 23 августа. Впрочем, без успеха. Не достигли его захватчики и в направлении города Часов Яр.

Между тем на Торецком направлении, к сожалению, агрессор недавно продвинулся. По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, указывают на то, что враг имел успехи к северу от села Александро-Шультино (к северу от Торецка) и к востоку от Катериновки (к северо-западу от Торецка).

Дополнительные кадры за 18 августа указывают на то, что захватчики продвинулись на северо-запад от села Русин Яр (северо-западнее Торецка).

Также агрессор недавно достиг успехов на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись на север от Мирнограда (к востоку от Покровска).

Какая ситуация в Донецкой области / Карты ISW

Россияне проводили наступательные операции и на востоке и западе Запорожской области. Впрочем, никакого подтверждения успехов врага нет.

Какая ситуация в Запорожье / Карта ISW

Оккупанты также продолжили ограниченные наземные атаки в Херсонской области 22 и 23 августа. Однако не смогли продвинуться.

Какая ситуация на Херсонщине / Карта ISW

ВСУ отбросили врага на Сумщине: что известно?