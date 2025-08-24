Окупанти мали успіхи на 2 напрямках: де просунулися росіяни – огляд і карти ISW
- На Донеччині російські війська досягли певних успіхів. Зокрема, просунулися на двох напрямках.
На Сумщині, Курщині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині також проводили наступальні операції, втім, безрезультатно.
Росія не полишає спроб окупувати якомога більше територій України. На жаль, нещодавно агресор просунувся в Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW – американського Інституту вивчення війни.
Яка ситуація на фронті за даними ISW?
Аналітики повідомили, що російські війська 23 серпня продовжували атаки в невизначених районах Курської області. Однак просування ворога не зафіксовано.
За даними ISW, на Сумщині окупанти продовжили наземні атаки на північний захід від міста Суми поблизу Степного, на північ від Сум біля Новокостянтинівки та Кіндратівки, а також на північний схід – поблизу Юнаківки та Варачиного 22 та 23 серпня. Втім, підтверджень успіху агресора немає.
На Харківщині загарбники продовжили наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового 22 та 23 серпня. Також на напрямках Великого Бурлука, Куп'янська, Борової та Лимана. Однак жодних підтверджень просування ворога немає.
На Донеччині окупанти проводили наступальні дії на Сіверському, Великомихайлівському, а також Новопавлівському напрямках 23 серпня. Втім, без успіху. Не досягли його загарбники й у напрямку міста Часів Яр.
Тим часом на Торецькому напрямку, на жаль, агресор нещодавно просунувся. За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, вказують на те, що ворог мав успіхи на північ від села Олександро-Шультине (на північ від Торецька) і на схід від Катеринівки (на північний захід від Торецька).
Додаткові кадри за 18 серпня вказують на те, що загарбники просунулися на північний захід від села Русин Яр (на північний захід від Торецька).
Також агресор нещодавно досяг успіхів на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися на північ від Мирнограда (на схід від Покровська).
Яка ситуація на Донеччині / Карти ISW
Росіяни проводили наступальні операції й на сході та заході Запорізької області. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає.
Окупанти також продовжили обмежені наземні атаки на Херсонщині 22 та 23 серпня. Однак не змогли просунутися.
ЗСУ відкинули ворога на Сумщині: що відомо?
Зауважимо, що в ніч на 24 серпня у DeepState оновили свою мапу бойових дій. Зокрема, повідомили про успіхи українських захисників і захисниць.
Сили оборони України відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині.