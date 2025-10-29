На фронте – 135 столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 113 оккупантов: сводка Генштаба
- На фронте 28 октября состоялось 135 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении, где ликвидировано 113 оккупантов.
- ВСУ отбили многочисленные атаки, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском и других направлениях, нанеся значительные потери врагу.
На фронте 28 октября состоялось 135 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было на Покровском направлении, где ВСУ эффективно уничтожали оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
К теме ВСУ освободили Сухецкое в Донецкой области
Какая ситуация на фронте на вечер 28 октября?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 2 штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес восемь авиационных ударов, при этом сбросил 21 управляемую авиабомбу, совершил 151 обстрел, из которых 7 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. 2 атаки до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 5 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. До сих пор в 4 локациях бои продолжаются.
На Славянском направлении враг 6 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.
На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.
На Константиновском направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. В некоторых локациях бои не прекращаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 113 оккупантов, из которых 83 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили один мотоцикл, 11 БпЛА и 7 укрытий личного состава оккупантов. Также значительно повреждены два укрытия личного состава, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники,
– рассказали в Генштабе.
Кстати, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что главной на фронте для российского диктатора Владимира Путина является Покровско-Мирноградская агломерация. Там цель России – захватить город Покровск и двигаться дальше на Константиновку, чтобы закрепить контроль над всей Донецкой областью.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглась Новоалександровка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 7 попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью, Успеновке, Белогорью и Железнодорожному.
На Ореховском направлении захватчики 7 раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Орехов подвергся авиаударам врага.
На Приднепровском направлении противник совершил 3 безрезультатные попытки наступления, понес потери.
Что еще писали о ситуации на фронте военные?
Представитель группировки войск "Восток" Григорий Шаповал рассказал, что российские войска прорвались на окраину Мирнограда, там продолжаются тяжелые уличные бои. Сама ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной.
По данным военных из 7 корпуса ДШВ в Покровске продолжаются городские бои. Российские войска не контролируют ни одного района, а украинские защитники активно противодействуют оккупантам и усилили оборону новыми подразделениями.
Кроме того, 27 октября стало известно, что ВСУ зачистили от оккупантов село Егоровка на Днепропетровщине, установив там флаг Украины. Во время операции были уничтожены десятки российских военных.