В Покровске активизировали стрелковые бои, а враг хочет зайти в Мирноград, – 7 корпус ДШВ
- На Покровском направлении активизировались стрелковые бои, с начала ноября ликвидировано 314 оккупантов, еще 71 получил ранения.
- Российские силы пытаются проникнуть в Мирноград, но ВСУ уничтожают их на подступах, включая группу ГРУ России.
На Покровском направлении враг активизировал попытки продвинуться вглубь обороны. В самом городе военные фиксируют рост стрелковых боев.
Также враг давит в направлении Мирнограда, но украинские военные наносят им потери на подступах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ ВСУ.
Какая ситуация в Покровске?
По данным военных, в Покровске возросло количество стрелковых столкновений. В то же время потери россиян от прямого огня увеличиваются: с начала ноября Силы обороны здесь ликвидировали 314 оккупантов, еще 71 получил ранения.
Врага зафиксировали на севере от Покровска, но он не имел успеха.
Несколько вражеских пехотинцев пыталась проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Врага уничтожили,
– говорится в сообщении.
По оценкам защитников, в ближайшее время противник стремится выйти к Гришиному (на северо-запад от Покровска). Из-за неспособности прорвать оборону в городе россияне пытаются обойти его с флангов, объяснили военные.
Что происходит возле Мирнограда?
Россияне пытаются просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана, однако ВСУ уничтожают противника еще на подступах к городу. Недавно украинские военные уничтожили группу ГРУ России.
Последние новости с фронта
По данным ISW, российская армия пытается взять ВСУ в кольцо на Покровско-Мирноградском направлении. Попытки врага осложнены нехваткой личного состава и распылением ресурсов.
Россияне призывают резервистов из ТОТ и перебрасывают их в 51-ю и 8-ю армии России. Одна из этих армий уже участвует в боях в Донецкой области, другие могут активизироваться на Юге, рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.