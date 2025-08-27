В бригаде "Рубеж" рассказали, как обычный электровелосипед спас жизнь бойца
- Бойцу батальона "Сила Свободы", который был ранен и оказался в окружении, удалось спасти жизнь с помощью электровелосипеда, который был сброшен с аграрного коптера.
- Электровелосипеды важны для сохранения жизни военных.
Бойцу батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" удалось спасти жизнь с помощью электровелосипеда. Военный был в окружении из-за ранения и не мог передвигаться пешком самостоятельно.
В то же время российские оккупанты держали контроль дронами, которые висели над позицией нашего защитника. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал в эфире 24 Канала, что удалось сбросить электровелосипед.
"Этот велосипед удалось сбросить с тяжелого аграрного коптера. Благодаря тому, что он ездит гораздо быстрее, чем пешком, чем бежать, и он менее заметен, чем какая-то бронекоробка или пикап обычный, то почти незаметно нашему бойцу удалось на большой скорости выехать из этого окружения. Соответственно вражеские коптеры не смогли сделать сброс. То есть он спасся живым", – объяснил он.
По словам офицера, таких историй есть десятки по всей линии фронта. Поэтому сейчас такие электровелосипеды чрезвычайно важны и нужны. Ведь чем менее заметен пехотинец, чем быстрее он передвигается, тем гораздо больше шансов на то, что он сохранит свою жизнь, а у врага меньше возможностей на успех.
Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор на электровелосипеды для бригады НГУ "Рубеж". Каждый донат чрезвычайно важен. Приобщиться можно по ссылке.
Ситуация на фронте: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются активные боевые действия, в течение прошлых суток было 174 боевых столкновения. Зафиксировали десятки вражеских атак сразу на нескольких направлениях.
В отчете американского Института изучения войны говорится о том, что Силы обороны продвинулись на нескольких направлениях. В частности, на Покровском. Однако оккупанты также имели определенные успехи.
Также россияне продолжают нести значительные потери на фронте. В частности, за сутки удалось ликвидировать 890 военных вражеской армии и уничтожить значительное количество их техники.