В то же время российские оккупанты держали контроль дронами, которые висели над позицией нашего защитника. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал в эфире 24 Канала, что удалось сбросить электровелосипед.

"Этот велосипед удалось сбросить с тяжелого аграрного коптера. Благодаря тому, что он ездит гораздо быстрее, чем пешком, чем бежать, и он менее заметен, чем какая-то бронекоробка или пикап обычный, то почти незаметно нашему бойцу удалось на большой скорости выехать из этого окружения. Соответственно вражеские коптеры не смогли сделать сброс. То есть он спасся живым", – объяснил он.

По словам офицера, таких историй есть десятки по всей линии фронта. Поэтому сейчас такие электровелосипеды чрезвычайно важны и нужны. Ведь чем менее заметен пехотинец, чем быстрее он передвигается, тем гораздо больше шансов на то, что он сохранит свою жизнь, а у врага меньше возможностей на успех.

Обратите внимание! Сейчас продолжается сбор на электровелосипеды для бригады НГУ "Рубеж". Каждый донат чрезвычайно важен. Приобщиться можно по ссылке.

