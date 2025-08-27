Водночас російські окупанти тримали контроль дронами, які висіли над позицією нашого захисника. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів в ефірі 24 Каналу, що вдалося скинути електровелосипед.

"Цей велосипед вдалося скинути з важкого аграрного коптера. Завдяки тому, що він їздить набагато швидше, ніж пішки, ніж бігти, і він менш помітніший, ніж якась бронекоробка чи пікап звичайний, то майже непомічено нашому бійцю вдалося на великій швидкості виїхати з цього оточення. Відповідно ворожі коптери не змогли зробити скид. Тобто він врятувався живим", – пояснив він.

За словами офіцера, таких історій є десятки по всій лінії фронту. Тому зараз такі електровелосипеди надзвичайно важливі та потрібні. Адже чим менш помітний піхотинець, чим швидше він пересувається, тим набагато більше шансів на те, що він збереже своє життя, а у ворога менше можливостей на успіх.

Зверніть увагу! Зараз триває збір на електровелосипеди для бригади НГУ "Рубіж". Кожен донат надзвичайно важливий. Долучитися можна за посиланням.

