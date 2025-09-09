Все чаще становится заметно, что враг переходит к тактике штурмов без техники. Владимир Путин бросает своих бойцов без бронежилетов и касок, не каждый оккупант даже имеет автомат.

Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире 24 Канала, что враг не смог реализовать свою стратегическую задачу на летнюю кампанию. Россиянам не удалось наступать одновременно на всех направлениях от Сум до Херсона.

Читайте также Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю

В чем серьезная проблема российского войска?

Основной удар россиян сегодня приходится на Покровск, Лиман, но становится понятно, что оккупанты не имеют резервов. Наступают бойцы, которые прошли минимальное обучение, слаживание и не могут эффективно воевать на поле боя.

Украинские военные героически их уничтожают. Они поражают не только вражескую технику, вооружение, но и малые штурмовые группы, которые просачиваются на разных направлениях.

Ключевая проблема россиян – отсутствие единой модели управления, потому что в их армии есть неподготовленные войска, есть так называемые "заградительные отряды", которые вообще неэффективны, есть спецподразделения, которые идут вслед за мобилизованными.

Основная проблема в том, что у Путина нет подготовленных больших резервов. А вторая составляющая – недостаток огневых средств. За 8 месяцев потери России составляют около 300 000. Это уже 10 армий, которые готовить или мобилизовать очень сложно,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Враг не может эффективно мобилизовать столько людей, готовить их к войне. За этими бойцами, как правило, идут подготовленные войска, которые пытаются захватить определенный плацдарм. Украинские военные их обнаруживают и уничтожают.

Россия не имеет успехов на фронте

Ни в одном секторе на фронте оккупанты не реализовали даже тактические возможности для наступления. Была стратегическая возможность продвинуться на Константиновку, но Силы обороны ее нейтрализовали. Мы ограничиваем огневое воздействие противника на трассы, логистику. Украина наносит эффективные удары не только по живой силе, но и по огневым средствам.

Силы обороны отработали модель нанесения ударов по пусковым установкам беспилотников. Мы начали делать антидронные сетки, другие системы, которые не позволяют россиянам атаковать,

– подчеркнул генерал армии.

Наше войско развивается, судя по тому, как действует враг. Мы проводим контрмеры, усиливаем дроновые возможности, уничтожаем российские резервы, технику. Очень важны удары по российским НПЗ.

Что происходит на поле боя?