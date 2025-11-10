Путин в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на фронте, она для него патовая, – Зеленский

Путин оказался в тупике – реальных успехов на поле боя нет, а Украина продолжает упорно защищать свою территорию. Кремль прибегает к энергетическим и кибератакам, чтобы продемонстрировать "свои достижения" и создать напряжение внутри европейского общества.

Путин не имеет заметных успехов на фронте, поэтому прибегает к циничным и жестоким атакам на энергетику и мирное население. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского.

Почему Путин в тупике?

Украина продолжает отстаивать свои территории, успешно отбрасывая оккупантов, тогда как российская армия не достигает никаких реальных результатов на поле боя. Путин оказался в патовой ситуации – он радикально настроил собственное общество на войну, пообещав цели, которые не смог достичь, поэтому сейчас вынужден демонстрировать любые результаты.

Своими атаками на энергетику, гражданское население и критические объекты украинской инфраструктуры российский диктатор пытается создать напряжение внутри общества и показать "плановые действия". Зеленский уверен, что по-другому Путин не способен создать раздор в украинском обществе.

Он понимает, что мы объединили все государство, объединили всю Европу вокруг нас, и это разорвать очень сложно. Он пытается это сделать,

– добавляет глава государства.

Сейчас лидер Кремля демонстрирует доминирование и "успешные операции" для собственного общества, в частности дроны и ракеты, энергетические атаки на Украину, кибератаки на Германию, Великобританию, Францию или попытки повлиять на выборы в других странах, где руководители близки к его ценностям.

Зеленский отмечает, что это гибридная война России против всей Европы, однако наибольшую цену платит Украина.

Что известно о ситуации на фронте сейчас?