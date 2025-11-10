Путин не имеет заметных успехов на фронте, поэтому прибегает к циничным и жестоким атакам на энергетику и мирное население. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского.
Почему Путин в тупике?
Украина продолжает отстаивать свои территории, успешно отбрасывая оккупантов, тогда как российская армия не достигает никаких реальных результатов на поле боя. Путин оказался в патовой ситуации – он радикально настроил собственное общество на войну, пообещав цели, которые не смог достичь, поэтому сейчас вынужден демонстрировать любые результаты.
Своими атаками на энергетику, гражданское население и критические объекты украинской инфраструктуры российский диктатор пытается создать напряжение внутри общества и показать "плановые действия". Зеленский уверен, что по-другому Путин не способен создать раздор в украинском обществе.
Он понимает, что мы объединили все государство, объединили всю Европу вокруг нас, и это разорвать очень сложно. Он пытается это сделать,
– добавляет глава государства.
Сейчас лидер Кремля демонстрирует доминирование и "успешные операции" для собственного общества, в частности дроны и ракеты, энергетические атаки на Украину, кибератаки на Германию, Великобританию, Францию или попытки повлиять на выборы в других странах, где руководители близки к его ценностям.
Зеленский отмечает, что это гибридная война России против всей Европы, однако наибольшую цену платит Украина.
Что известно о ситуации на фронте сейчас?
Россияне сейчас сосредоточились на Покровском направлении, где провели 97 атак украинских позиций. Однако успеха на этом участке фронта враг не достиг.
Всего 10 ноября российские войска пытались наступать 265 раз. В то же время Силы обороны отражали эти атаки и наносили врагу значительные потери – около 1090 солдат, несколько танков и боевых бронированных машин ликвидировано в эти сутки.
Серая зона на Днепропетровщине расширилась до Орестополя, а вражеские войска продвинулись на границе Днепропетровской и Запорожской областей в районе сел Егоровка и Злагода.