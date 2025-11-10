Путін не має помітних успіхів на фронті, тож вдається до цинічних та жорстоких атак на енергетику та мирне населення. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського.

Чому Путін у глухому куті?

Україна продовжує відстоювати свої території, успішно відкидаючи окупантів, тоді як російська армія не досягає жодних реальних результатів на полі бою. Путін опинився у патовій ситуації – він радикально налаштував власне суспільство на війну, пообіцявши цілі, які не зміг досягнути, тож зараз вимушений демонструвати будь-які результати.

Своїми атаками на енергетику, цивільне населення та критичні об'єкти української інфраструктури російський диктатор намагається створити напругу всередині суспільства та показати "планові дії". Зеленський впевнений, що по-іншому Путін не здатен створити розбрат в українському суспільстві.

Він розуміє, що ми об'єднали всю державу, об'єднали всю Європу навколо нас, і це розірвати дуже складно. Він намагається це зробити,

– додає глава держави.

Наразі лідер Кремля демонструє домінування та "успішні операції" для власного суспільства, зокрема дрони та ракети, енергетичні атаки на Україну, кібератаки на Німеччину, Велику Британію, Францію чи спроби вплинути на вибори в інших країнах, де очільники близькі до його цінностей.

Зеленський наголошує, що це гібридна війна Росії проти всієї Європи, однак найбільшу ціну платить Україна.

Що відомо про ситуацію на фронті зараз?