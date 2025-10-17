Путин спешит: военный эксперт отметил неожиданные действия России на фронте
- Россия увеличивает использование дронов различных типов на фронте и бросает бронетехнику в плохих погодных условиях, чтобы уменьшить эффективность украинских БПЛА.
- "Килзона" расширяется с 20 до 30 километров и более с помощью новых типов беспилотников, а россияне продолжают бросать на фронт большое количество военнослужащих.
Ситуация на фронте остается напряженной. В частности, все больше растет использование дронов различных типов. Обе стороны увеличивают свои возможности.
Также россияне бросают бронетехнику даже в плохих погодных условиях, чтобы украинские БПЛА не были столь эффективными. Это в эфире 24 Канала заметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Как враг действует на фронте?
Игорь Романенко отметил, что "килзона" расширяется с 20 до 30 километров. С помощью новых типов российских беспилотников на оптоволокне и дронов-маток, как "Молния", которые несут несколько дронов-камикадзе на себе, есть перспектива еще увеличить ее. Поэтому бронетехника не используется массово.
Но Путин спешит. Потому что он видел, что окно возможности на ведение боевых действий может закрываться. Поэтому бросает бронетехнику, но в плохих погодных условиях для того, чтобы наши дроны не были так эффективны. А наши все-таки больше десятка, в частности, на Добропольском направлении, применяли,
– подчеркнул он.
Враг бросает на фронт большое количество военнослужащих, которые идут медленно и малыми группами. К сожалению, россияне все-таки имеют определенные продвижения.
Ситуация на поле боя: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки произошло 178 боевых столкновений. Самые интенсивные атаки российских войск продолжаются на Покровском направлении.
На Покровском направлении продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, что в результате этого было уничтожено тысячи оккупантов.
Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск вблизи трех сел в Запорожской области – Полтавки, Новоивановки и Малиновки.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы достигли успехов на Запорожском направлении. В частности, военным удалось продвинуться более чем на три километра в районе Орехова.