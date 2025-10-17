Путін поспішає: військовий експерт зауважив несподівані дії Росії на фронті
- Росія збільшує використання дронів різних типів на фронті та кидає бронетехніку в поганих погодних умовах, щоб зменшити ефективність українських БпЛА.
- "Кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів і більше за допомогою нових типів безпілотників, а росіяни продовжують кидати на фронт велику кількість військовослужбовців.
Ситуація на фронті залишається напруженою. Зокрема, все більше зростає використання дронів різних типів. Обидві сторони збільшують свої можливості.
Також росіяни кидають бронетехніку навіть в поганих погодних умовах, щоб українські БпЛА не були настільки ефективними. Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
Як ворог діє на фронті?
Ігор Романенко зазначив, що "кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів. За допомогою нових типів російських безпілотників на оптоволокні та дронів-маток, як "Молнія", які несуть декілька дронів-камікадзе на собі, є перспектива ще збільшити її. Тому бронетехніка не використовується масово.
Але Путін поспішає. Тому що він бачив, що вікно можливості на ведення бойових дій може зачинятися. Тому кидає бронетехніку, але в поганих погодних умовах для того, щоб наші дрони не були такі ефективні. А наші все-таки більше десятка, зокрема, на Добропільському напрямку, застосовували,
– підкреслив він.
Ворог кидає на фронт велику кількість військовослужбовців, які йдуть повільно та малими групами. На жаль, росіяни все-таки мають певні просування.
Ситуація на полі бою: останні новини
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки російських військ тривають на Покровському напрямку.
На Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. У Генштабі ЗСУ розповіли, що внаслідок цього було знищено тисячі окупантів.
Аналітики DeepState повідомили про просування російських військ поблизу трьох сіл у Запорізькій області – Полтавки, Новоіванівки та Малинівки.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили досягли успіхів на Запорізькому напрямку. Зокрема, військовим вдалося просунутися більш ніж на три кілометри в районі Оріхова.