Ситуація на фронті залишається напруженою. Зокрема, все більше зростає використання дронів різних типів. Обидві сторони збільшують свої можливості.

Також росіяни кидають бронетехніку навіть в поганих погодних умовах, щоб українські БпЛА не були настільки ефективними. Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Як ворог діє на фронті?

Ігор Романенко зазначив, що "кілзона" розширюється з 20 до 30 кілометрів. За допомогою нових типів російських безпілотників на оптоволокні та дронів-маток, як "Молнія", які несуть декілька дронів-камікадзе на собі, є перспектива ще збільшити її. Тому бронетехніка не використовується масово.

Але Путін поспішає. Тому що він бачив, що вікно можливості на ведення бойових дій може зачинятися. Тому кидає бронетехніку, але в поганих погодних умовах для того, щоб наші дрони не були такі ефективні. А наші все-таки більше десятка, зокрема, на Добропільському напрямку, застосовували,

– підкреслив він.

Ворог кидає на фронт велику кількість військовослужбовців, які йдуть повільно та малими групами. На жаль, росіяни все-таки мають певні просування.

Ситуація на полі бою: останні новини