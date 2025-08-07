Российские оккупанты продолжают штурмовые действия без остановки и логического завершения. Враг посылает своих военных в больших количествах, чтобы захватить максимальное количество территорий.

В то же время захватчики применяют интересную тактику. Это 24 Каналу отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"Они не закрепляются в населенных пунктах, на какой-то определенной линии обороны. Их основная задача сейчас – просочиться максимально далеко, двигаться как можно дальше. Они надеются на то, что украинский фронт посыплется", – подчеркнул он.

Противник не планирует останавливаться. Однако Силы обороны Украины будут держать свои рубежи крепко, продолжат борьбу и будут выполнять задачи столько, сколько это будет нужно.

Как штурмуют оккупанты?

Андрей Отченаш отметил, что российские пленные рассказывают о том, что снимают плиты с бронежилетов для того, чтобы продвигаться вперед. Они не могут дать ответ на вопрос о конечной цели. Захватчики были готовы двигаться, пока просто не сдавались в плен.

По всему направлению видно, что количество пленных действительно увеличивается из-за того, что российские военнослужащие, которые являются абсолютно неподготовленными, просто движутся, чтобы двигаться, идут, чтобы идти. Сами же офицеры обманывают их, говоря, что они работают в каких-то условных учебных центрах, приближенных к боевым действиям. Нам нечто подобное говорили пленные. Это вообще нонсенс,

– сказал офицер.

Однако хуже всего то, что сейчас россияне начинают использовать и граждан с оккупированных территорий. То есть украинцев, которые остались на оккупированных территориях Херсонской области, Россия мобилизует и, к сожалению, отправляет на штурмы.