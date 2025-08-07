Російські окупанти продовжують штурмові дії без зупинки та логічного завершення. Ворог посилає своїх військових у великих кількостях, щоб захопити максимальну кількість територій.

Водночас загарбники застосовують цікаву тактику. Це 24 Каналу зауважив офіцер бригади "Рубіж"НГУ Андрій Отченаш.

"Вони не закріплюються в населених пунктах, на якійсь певній лінії оборони. Їхнє основне завдання наразі – просочитися максимально далеко, рухатися якнайдалі. Вони сподіваються на те, що український фронт посиплеться", – підкреслив він.

Противник не планує зупинятися. Однак Сили оборони України триматимуть свої рубежі міцно, продовжать боротьбу і виконуватимуть завдання стільки, скільки це буде потрібно.

Як штурмують окупанти?

Андрій Отченаш зазначив, що російські полонені розповідають про те, що знімають плити з бронежилетів для того, щоб просуватися вперед. Вони не можуть дати відповідь на запитання про кінцеву ціль. Загарбники були готові рухатися, поки просто не здавалися в полон.

По всьому напрямку видно, що кількість полонених дійсно збільшується через те, що російські військовослужбовці, які є абсолютно непідготовленими, просто рухаються, аби рухатися, ідуть, аби йти. Самі ж офіцери обманюють їх, говорячи, що вони працюють в якихось умовних навчальних центрах, наближених до бойових дій. Нам щось подібне говорили полонені. Це взагалі нонсенс,

– сказав офіцер.

Однак найгірше те, що наразі росіяни починають використовувати і громадян з окупованих територій. Тобто українців, які залишилися на окупованих територіях Херсонської області, Росія мобілізує та, на жаль, відправляє на штурми.