В штурм пускают по одному, – в 24 ОМБР раскрыли шокирующую тактику россиян
- Россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами, которые могут состоять даже из одного солдата, из-за больших потерь в технике.
- Оккупационные войска начали активно использовать мотоциклы с прицепами для перевозки боекомплекта, но это неэффективно из-за действий украинских FPV-пилотов.
Россияне несут огромные потери в технике. В частности, это бронированные машины, пикапы, мотоциклы и так далее. Поэтому сейчас враг пытается штурмовать малыми пехотными группами.
Кроме того, сейчас пехотной группой может считаться даже один оккупант. Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.
"Если раньше малые пехотные группы были, возможно, по пять человек, то сейчас может быть один человек. Это уже считается штурмовой группой, когда оккупанта просто отправляют вперед с автоматом Калашникова и двумя гранатами. Один солдат ползет 3 – 4 дня через кусты, чтобы меньше остаться замеченным. Противник тоже чувствует свои потери", – объяснил он.
В чем проблема этой тактики?
Иван Петричак отметил, что проблема такой тактики со стороны россиян в том, что они привлекают не одного солдата. Одновременно эти солдаты могут передвигаться с нескольких направлений. Для того, чтобы их обнаружить, надо сколько же дронов.
Ставка со стороны противника на то, что троих убьют, а один все-таки доползет, залезет в подвал и будет там сидеть, ждать, пока к нему еще кто-то подползет. Так накопятся. Тогда будут идти штурмовать вперед,
– сказал он.
Враг применяет мототехнику
Российские войска начали активно применять мототехнику на фронте. Теперь они не только штурмуют, но и оснащают ее прицепами и тележками для перевозки боекомплекта и эвакуации.
Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила подчеркнул, что враг несет огромные потери в бронетехнике, которая стоит сотни тысяч долларов. Мотоциклы значительно дешевле. Поэтому это не улучшение способа пребывания, потому что украинские пилоты удачно ее уничтожают.
Сейчас это явление регулярное. Поэтому ежедневно мотоциклисты едут и уничтожаются. Оккупантам очень сложно передвигаться на этих мотоциклах из-за того, что земля выжжена. А FPV-пилоты нашей бригады не дают этого сделать,
– добавил Иван Петричак.
Тактики врага на фронте: главное
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне перешли к тактике "тысячи порезов", которая предусматривает использование небольших штурмовых групп, количеством от 4 до 6 человек, применяемых на многих участках одновременно. Однако украинские силы сорвали вражеские планы по созданию буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, захвата Покровской агломерации, продвижения в ряд районов Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей, выхода на границы Донецкой области.
Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, как россияне атакуют возле Покровска. Враг применяет мотоциклы, что является очень действенным способом. В частности, он малогабаритный, что затрудняет попадание по нему.