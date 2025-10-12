Россияне несут огромные потери в технике. В частности, это бронированные машины, пикапы, мотоциклы и так далее. Поэтому сейчас враг пытается штурмовать малыми пехотными группами.

Кроме того, сейчас пехотной группой может считаться даже один оккупант. Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

Читайте также Россияне продвинулись у Лимана и Купянска: DeepState обновил карту фронта

"Если раньше малые пехотные группы были, возможно, по пять человек, то сейчас может быть один человек. Это уже считается штурмовой группой, когда оккупанта просто отправляют вперед с автоматом Калашникова и двумя гранатами. Один солдат ползет 3 – 4 дня через кусты, чтобы меньше остаться замеченным. Противник тоже чувствует свои потери", – объяснил он.

В чем проблема этой тактики?

Иван Петричак отметил, что проблема такой тактики со стороны россиян в том, что они привлекают не одного солдата. Одновременно эти солдаты могут передвигаться с нескольких направлений. Для того, чтобы их обнаружить, надо сколько же дронов.

Ставка со стороны противника на то, что троих убьют, а один все-таки доползет, залезет в подвал и будет там сидеть, ждать, пока к нему еще кто-то подползет. Так накопятся. Тогда будут идти штурмовать вперед,

– сказал он.

Враг применяет мототехнику

Российские войска начали активно применять мототехнику на фронте. Теперь они не только штурмуют, но и оснащают ее прицепами и тележками для перевозки боекомплекта и эвакуации.

Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила подчеркнул, что враг несет огромные потери в бронетехнике, которая стоит сотни тысяч долларов. Мотоциклы значительно дешевле. Поэтому это не улучшение способа пребывания, потому что украинские пилоты удачно ее уничтожают.

Сейчас это явление регулярное. Поэтому ежедневно мотоциклисты едут и уничтожаются. Оккупантам очень сложно передвигаться на этих мотоциклах из-за того, что земля выжжена. А FPV-пилоты нашей бригады не дают этого сделать,

– добавил Иван Петричак.

Тактики врага на фронте: главное