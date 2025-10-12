Росіяни зазнають величезних втрат у техніці. Зокрема, це броньовані машини, пікапи, мотоцикли і так далі. Тому зараз ворог намагається штурмувати малими піхотними групами.

Крім того, нині піхотною групою може вважатися навіть один окупант. Про це в ефірі 24 Каналу розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

"Якщо раніше малі піхотні групи були, можливо, по п'ять людей, то зараз може бути одна людина. Це вже вважається штурмовою групою, коли окупанта просто відправляють вперед з автоматом Калашникова і двома гранатами. Один солдат повзе 3 – 4 дні через кущі, аби менше лишитися поміченим. Противник теж відчуває свої втрати", – пояснив він.

У чому проблема цієї тактики?

Іван Петричак зазначив, що проблема такої тактики з боку росіян у тому, що вони залучають не одного солдата. Одночасно ці солдати можуть пересуватися з кількох напрямків. Для того, щоб їх виявити, треба скільки ж дронів.

Ставка з боку противника на те, що трьох вб'ють, а один все-таки доповзе, залізе в підвал і буде там сидіти, чекати, поки до нього ще хтось підповзе. Так накопичаться. Тоді будуть йти штурмувати вперед,

– сказав він.

Ворог застосовує мототехніку

Російські війська почали активно застосовувати мототехніку на фронті. Тепер вони не лише штурмують, а й оснащують її причепами і візками для перевезення боєкомплекту і евакуації.

Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила підкреслив, що ворог зазнає величезних втрат у бронетехніці, яка коштує сотні тисяч доларів. Мотоцикли значно дешевші. Тому це не покращення способу перебування, тому що українські пілоти вдало її знищують.

Зараз це явище регулярне. Тому щодня мотоциклісти їдуть та знищуються. Окупантам дуже складно пересуватися на цих мотоциклах через те, що земля випалена. А FPV-пілоти нашої бригади не дають цього зробити,

– додав Іван Петричак.

Тактики ворога на фронті: головне