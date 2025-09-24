Уже на грани: в "Свободе России" сказали, перед какой дилеммой предстал Путин
- В российской армии накапливаются проблемы. Со временем они дадут о себе знать.
- Заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" рассказал о проблемах оккупантов на фронте. Диктатор Путин оказался перед определенной дилеммой.
Диктатор Путин не отказывается от планов продвинуться как можно дальше в Украине. При этом российская армия накапливает огромные проблемы, которые со временем обязательно выстрелят.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". По его словам, российские оккупанты несут колоссальные потери на войне против Украины. Проблемы там нарастают.
Что известно о проблемах в российской армии?
Как отметил военный, перед диктатором Путиным уже возникает дилемма. Потери среди оккупантов настолько велики, что перед российским командованием возникает определенная "вилка". Им придется идти на непопулярные решения.
Если война будет продолжаться с нынешними темпами и потерями, то через пару месяцев они могут потерять способность проводить масштабные действия. Сейчас наступательные действия российской армии идут в стилистике 1 Мировой войны. Огромные потери и мизерные продвижения. Уже год идут бои за Покровск. А попытку прорыва под Добропольем локализовали,
– сказал "Цезарь".
Российская армия просела в возможности применять бронетехнику. Сейчас они используют преимущество в живой силе. Но в перспективе это приведет или к заморозке наступления, или к широкой волне мобилизации, которую в России не поддерживают.
Я бы оценил возможность Путина вести войну как на грани. С приходом Трампа у него были возможности выскочить из войны с минимальными затратами. Но путинская наглость и неумение видеть реальность такой, какой она есть, ломает его систему,
– отметил военный.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 24 сентября Россия потеряла более 1 миллиона 104 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11 201 российский танк, 23 285 боевых бронированных машин, 33 095 артиллерийских систем и т.д.
- Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов врага в течение последних дней. В частности, в ночь на 24 сентября попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.
- Также 22 сентября состоялась атака по Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Там остановили часть производства.