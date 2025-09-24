Диктатор Путин не отказывается от планов продвинуться как можно дальше в Украине. При этом российская армия накапливает огромные проблемы, которые со временем обязательно выстрелят.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". По его словам, российские оккупанты несут колоссальные потери на войне против Украины. Проблемы там нарастают.

Что известно о проблемах в российской армии?

Как отметил военный, перед диктатором Путиным уже возникает дилемма. Потери среди оккупантов настолько велики, что перед российским командованием возникает определенная "вилка". Им придется идти на непопулярные решения.

Если война будет продолжаться с нынешними темпами и потерями, то через пару месяцев они могут потерять способность проводить масштабные действия. Сейчас наступательные действия российской армии идут в стилистике 1 Мировой войны. Огромные потери и мизерные продвижения. Уже год идут бои за Покровск. А попытку прорыва под Добропольем локализовали,

– сказал "Цезарь".

Российская армия просела в возможности применять бронетехнику. Сейчас они используют преимущество в живой силе. Но в перспективе это приведет или к заморозке наступления, или к широкой волне мобилизации, которую в России не поддерживают.

Я бы оценил возможность Путина вести войну как на грани. С приходом Трампа у него были возможности выскочить из войны с минимальными затратами. Но путинская наглость и неумение видеть реальность такой, какой она есть, ломает его систему,

– отметил военный.

