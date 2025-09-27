Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин сообщал США о намерении захватить Донбасс за 2 –3, максимум 4 месяца. Однако это невозможно.

Если ситуация на фронте дальше будет такой, как последний год, то для достижения этой цели России может понадобиться 2 – 3 года. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.

Читайте также Враг проводит десятки атак, чтобы успеть до холодов: карта фронта 27 сентября

"Это желаемое, но нереалистичное видение Путина – захватить Донбасс за 2 – 3 месяца. Это невозможно. Даже по состоянию на сегодня говорится о 2 – 3 годах. Я оцениваю ситуацию и считаю, что если все продолжится, как в течение последнего года, России понадобится 2 – 3 года, чтобы, возможно, полностью захватить Донбасс", – предположил он.

Аналитик вспоминает, что последний раз был в Покровске в сентябре 2024 года. По его словам, с тех пор линия фронта в этом районе продвинулась, возможно, на 5 километров – немного на север, немного на запад. Однако не на окраинах города. Поэтому почти ничего не изменилось.

37 взрывов за 2 минуты на одном участке

Юлиан Рёпке отметил, что Россия применяет невероятное количество огневой силы. Четыре дня назад он провел целый день вблизи передовой вместе с одним из подразделений украинского батальона.

Вчера я опубликовал короткое видео, где видно, что за 2 минуты прозвучало 37 взрывов только на этом участке фронта. Я не могу точно сказать, где именно это было. Однако могу заверить, я слышал каждый из них. Это означает 26 тысяч ударов со стороны России за один день там. Это невероятно. Это была Донецкая область. Я могу это подтвердить,

– сказал журналист.

Россия применяет в этом районе невероятное количество огневой силы. Несмотря на все усилия Украины остановить или хотя бы сдержать интенсивность обстрелов. Ежедневно украинские защитники уничтожают новые российские артиллерийские установки.

Несмотря на большое количество украинских подразделений россияне ежедневно продвигают новые артиллерийские системы, а также много других средств. Все это стягивается на фронт в Донецкой области, чтобы осуществить финальный прорыв.

Кроме того, согласно официальным данным Генштаба России, ежемесячно на фронт направляют 35 тысяч добровольцев, граждан России, которые готовы убивать за деньги. Это огромная цифра. Это действительно гигантский объем. Россия тратит колоссальные средства, огромное количество людей, ресурсов и времени. Эта битва продолжается более года ради захвата Покровска и остальных городов и сел Донетчины,

– добавил аналитик.

Ситуация на фронте: последние новости