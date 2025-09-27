Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін повідомляв США про намір захопити Донбас за 2 – 3, максимум 4 місяці. Однак це неможливо.

Якщо ситуація на фронті далі буде такою, як останній рік, то для досягнення цієї цілі Росії може знадобитися 2 – 3 роки. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке.

"Це бажане, але нереалістичне бачення Путіна – захопити Донбас за 2 – 3 місяці. Це неможливо. Навіть станом на сьогодні мовиться про 2 – 3 роки. Я оцінюю ситуацію і вважаю, що якщо все продовжиться, як протягом останнього року, Росії знадобиться 2 – 3 роки, щоб, можливо, повністю захопити Донбас", – припустив він.

Аналітик пригадує, що востаннє був у Покровську у вересні 2024 року. За його словами, з того часу лінія фронту у цьому районі просунулась, можливо, на 5 кілометрів – трохи на північ, трохи на захід. Однак не на околицях міста. Тому майже нічого не змінилось.

37 вибухів за 2 хвилини на одній ділянці

Юліан Рьопке зазначив, що Росія застосовує неймовірну кількість вогневої сили. Чотири дні тому він провів цілий день поблизу передової разом з одним із підрозділів українського батальйону.

Учора я опублікував коротке відео, де видно, що за 2 хвилини пролунало 37 вибухів лише на цій ділянці фронту. Я не можу точно сказати, де саме це було. Однак можу запевнити, я чув кожен із них. Це означає 26 тисяч ударів з боку Росії за один день там. Це неймовірно. Це була Донецька область. Я можу це підтвердити,

– сказав журналіст.

Росія застосовує у цьому районі неймовірну кількість вогневої сили. Попри усі зусилля України зупинити або хоча б стримати інтенсивність обстрілів. Щодня українські захисники знищують нові російські артилерійські установки.

Попри велику кількість українських підрозділів росіяни щодня просувають нові артилерійські системи, а також багато інших засобів. Усе це стягується на фронт на Донеччині, щоб здійснити фінальний прорив.

Крім того, згідно з офіційними даними Генштабу Росії, щомісяця на фронт напрямляють 35 тисяч добровольців, громадян Росії, які готові вбивати за гроші. Це величезна цифра. Це справді гігантський обсяг. Росія витрачає колосальні кошти, величезну кількість людей, ресурсів і часу. Ця битва триває понад рік заради захоплення Покровська та решти міст і сіл Донеччини,

– додав аналітик.

