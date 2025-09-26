Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Як Сирський оцінює ситуацію на фронті?

За словами Олександра Сирського, щодня на фронті відбувається близько 15 – 20 штурмових дій з боку Сил оборони.

Водночас ситуація залишається складною: російські війська продовжують наступати на основних напрямках, зокрема Покровському і Добропільському.

Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності. В цілому ситуація – під нашим контролем. За останній час маємо певні успіхи,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Під час спілкування з журналістами Сирський також повідомив, що загальна чисельність наступального угруповання противника становить близько 712 тисяч осіб, а протяжність активного фронту – майже 1250 кілометрів. За рік ця лінія збільшилася приблизно на 200 кілометрів.

Крім того, за словами Сирського, ще близько 2400 кілометрів не охоплені бойовими діями, проте там також необхідно утримувати війська.

Загалом на фронті щодня відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень: українські війська продовжують тактику активних контрнаступальних дій та активної оборони.

Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках,

– підсумував головнокомандувач ЗСУ.

