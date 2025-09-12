Российская армия пытается зайти в Купянск через газовую трубу, – DeepState
- Российская армия в третий раз использует газовые трубы для проникновения в украинские города, в частности в Купянск.
- Анализ показывает, что россияне обустроили маршруты через трубы, расположенные в районе Лимана Первого, используя специальные лежанки и электросамокаты.
Российская армия в третий раз использует газовые трубы для продвижения к украинским городам. На этот раз таким образом враг пытается попасть в Купянск.
В сети появлялись сообщения, что такие же трубы якобы применяют для прохода в Покровск, но видео на самом деле снято под Купянском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также В ОСУВ "Днепр" опровергли информацию о захвате села Колодязи российскими войсками
Как россияне продвигаются по газовым трубам к городам?
Как отмечает ресурс, российская армия использует газовую трубу, чтобы преодолевать реку Оскол и заходить в Купянск. Такой способ фиксируют уже в третий раз. Ранее аналогичное происходило в Авдеевке и возле Суджи.
По данным аналитиков, входы в трубу расположены в районе Лимана Первого. Маршрут до окрестностей Купянска занимает около четырех суток. Россияне обустроили себе места для отдыха и запаслись продуктами.
Продвижение россиян по газовой трубе в Купянск: смотрите видео
Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота,
– говорится в сообщении.
Эти группы без серьезных потерь доходят до Радьковки, а затем передвигаются южнее в лес, который они оккупировали. Далее они распределяются в Купянске и доходят до железной дороги.
Главное о ситуации на фронте
По данным Института изучения войны, на днях ВСУ продвинулись на север Сумщины и Лиманском направлении. Там украинские защитники вернули под контроль Безсаловку.
Село Колодязи не захвачено российскими войсками. Такую информацию подтвердили в ОСУВ "Днепр". Также военные подтвердили, что украинские Силы обороны держат позиции.
Зеленский заявил, что наступательная операция россиян на Сумы полностью провалилась. Оккупантам нанесены потери. Украина продолжает отражать штурмы российской армии в Донецкой области и Запорожье.