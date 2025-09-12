Российская армия в третий раз использует газовые трубы для продвижения к украинским городам. На этот раз таким образом враг пытается попасть в Купянск.

В сети появлялись сообщения, что такие же трубы якобы применяют для прохода в Покровск, но видео на самом деле снято под Купянском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также В ОСУВ "Днепр" опровергли информацию о захвате села Колодязи российскими войсками

Как россияне продвигаются по газовым трубам к городам?

Как отмечает ресурс, российская армия использует газовую трубу, чтобы преодолевать реку Оскол и заходить в Купянск. Такой способ фиксируют уже в третий раз. Ранее аналогичное происходило в Авдеевке и возле Суджи.

По данным аналитиков, входы в трубу расположены в районе Лимана Первого. Маршрут до окрестностей Купянска занимает около четырех суток. Россияне обустроили себе места для отдыха и запаслись продуктами.

Продвижение россиян по газовой трубе в Купянск: смотрите видео

Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота,

– говорится в сообщении.

Эти группы без серьезных потерь доходят до Радьковки, а затем передвигаются южнее в лес, который они оккупировали. Далее они распределяются в Купянске и доходят до железной дороги.

Главное о ситуации на фронте