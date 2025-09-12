Російська армія втретє використовує газові труби для просування до українських міст. Цього разу у такий спосіб ворог намагається потрапити в Куп'янськ.

В мережі з'являлися повідомлення, що такі ж труби нібито застосовують для проходу в Покровськ, але відео насправді знято під Куп'янськом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Як росіяни просуваються газовими трубами до міст?

Як зазначає ресурс, російська армія використовує газову трубу, щоб долати річку Оскіл і заходити в Куп'янськ. Такий спосіб фіксують вже втретє. Раніше аналогічне відбувалося в Авдіївці та біля Суджі.

За даними аналітиків, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого. Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб. Росіяни облаштували собі місця для відпочинку та запаслись продуктами.

Просування росіян газовою трубою до Куп'янська: дивіться відео

Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота,

– йдеться в повідомленні.

Ці групи без серйозних втрат доходять до Радьківки, а потім пересуваються південніше у ліс, який вони окупували. Далі вони розподіляються в Куп'янську та доходять до залізниці.

Головне про ситуацію на фронті