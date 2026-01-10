Россиянам нужен не сам Купянск: полковник запаса сказал, куда на самом деле рвется враг

СОУ осуществляют зачистку в Купянске. Остатки российских войск загнали в определенные локации и добивают там с применением авиации. Враг пытается усилить Купянское направление, привлекая артиллерию и КАБы, потому что хочет сравнять все с землей, "отминусовав" тем самым там и своих.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, прогнозируя, что в ближайшее время правый берег будет зачищен.

Куда нацелены двигаться оккупанты?

Военный эксперт отметил, что перед российскими войсками на Купянском отрезке фронта будет стоять задача попытаться захватить Купянск-Узловой. По убеждению Свитана, врагу не столько нужен первый населенный пункт, как второй. А дальше – двигаться по левому берегу на Лиман.

Лиман – это одна из ступенек дальнейшего движения, россиянам нужен захват Славянска, в основном – Райгородки. Оттуда начинался водовод, который перебрасывал миллионы тонн воды на водохранилище в Донецке с водоподъемом в 200 метров. На Донбассе нет воды. Поэтому все это движение с Купянском стратегически направлено как раз на захват этого водовода,

– считает Свитан.

Конечно, что окончательная цель – взятие под полный контроль Луганской и Донецкой областей, которые Россия внесла в свою конституцию. Поэтому, по словам полковника запаса ВСУ, это заставляет российское военное командование принимать решение о захвате этих территорий.

Понимая стратегические задачи, оперативно-тактические действия врага, определенную их последовательность, украинское командование, как подытожил Свитан, выстроило довольно эффективную тактику обороны. Ключевой задачей которой является максимальное уничтожение личного состава противника, который наступает, из-за чего и несет большие потери.

Что происходит возле Купянска: смотрите на карте

Какая сейчас ситуация в Купянске?