Российская армия пытается продвинуться на Лиманском направлении, в частности вблизи населенных пунктов Заречное, Торское и в сторону Ямполя. За сутки на этом отрезке фронта произошло более 20 боестолкновений.

Командир батальона "Внуки Адольфивны" 66 ОМБр Юрий "Юдж" Горобец в эфире 24 Канала рассказал, что противник не меняет тактику с начала своих активных боевых действий уже более полутора лет.

Какой замысел хотят реализовать оккупанты?

Враг пытается продвигаться малыми пехотными группами, осуществлять разведку боем, проводя так называемые "мясные" штурмы, в которые российская армия идет по 1 – 6 человек. За предыдущие две недели, со слов командира батальона, наблюдается активизация таких пехотных штурмов.

За четыре прошедших суток на одном только направлении участие в штурмовых действиях приняло более 40 российских военнослужащих. Все они аннулированы. Противник успеха не имеет даже локального, но масштабы наращиваются,

– заверил Юрий Горобец.

Россияне с помощью мотоциклетной техники подвозят средства БпЛА, перетаскивают минометы на правый берег реки Черный Жеребец. Тем самым, как пояснил командир батальона, наносят огневое воздействие на украинские точки взлета, пилотов, минометные батареи, подавляя преимущество ВСУ в артиллерии и дронах, понемногу подтягивая свои средства поражения.

"Враг хочет одновременно с продвижением на Покровском направлении идти вперед на Лиманском. Он стремится обойти крупные города, Славянск и Краматорск, никто "в лоб" брать населенные пункты не будет, даже тот же Лиман", – отметил Юрий Горобец.

Ситуация возле городов Лиман, Славянск, Краматорск: смотрите на карте

Российская армия хочет выйти к лесам Святогорска, чтобы сосредоточиться в этой местности. Как пояснил командир батальона, благодаря своему превосходству в живой силе, у врага есть возможность накопиться там с последующим продвижением и объединением со своей группировкой на Покровском и Старобельском направлениях.

Коротко о ситуации на Лиманском отрезке фронта: