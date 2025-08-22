Російська армія намагається просунутися на Лиманському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Зарічне, Торське та в бік Ямполя. За добу на цьому відрізку фронту відбулося понад 20 боєзіткнень.

Командир батальйону "Онуки Адольфівни" 66 ОМБр Юрій "Юдж" Горобець в етері 24 Каналу розповів, що противник не змінює тактику з початку своїх активних бойових дій вже понад півтора року.

Який задум хочуть реалізувати окупанти?

Ворог намагається просуватися малими піхотними групами, здійснювати розвідку боєм, проводячи так звані "м'ясні" штурми, в які російська армія йде по 1 – 6 осіб. За попередні два тижні, зі слів командира батальйону, спостерігається активізація таких піхотних штурмів.

За чотири минулі доби на одному тільки напрямку участь у штурмових діях взяло понад 40 російських військовослужбовців. Всі вони анульовані. Противник успіху не має навіть локального, але масштаби нарощуються,

– запевнив Юрій Горобець.

Росіяни за допомогою мотоциклетної техніки підвозять засоби БпЛА, перетягують міномети на правий берег річки Чорний Жеребець. Тим самим, як пояснив командир батальйону, завдають вогневого впливу на українські точки злету, пілотів, мінометні батареї, пригнічуючи перевагу ЗСУ в артилерії та дронах, потроху підтягуючи свої засоби ураження.

"Ворог хоче одночасно з просуванням на Покровському напрямку йти вперед на Лиманському. Він прагне обійти великі міста, Слов'янськ та Краматорськ, ніхто "в лоб" брати населені пункти не буде, навіть той же Лиман", – зазначив Юрій Горобець.

Ситуація біля міст Лиман, Слов'янськ, Краматорськ: дивіться на карті

Російська армія хоче вийти до лісів Святогірська, щоб зосередитись в цій місцевості. Як пояснив командир батальйону, завдяки своїй перевазі в живій силі, у ворога є можливість накопичитись там з подальшим просуванням і об'єднанням зі своїм угрупованням на Покровському та Старобільському напрямках.

Коротко про ситуацію на Лиманському відрізку фронту: