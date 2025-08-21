Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Читайте також На Добропільському напрямку противник зазнає суттєвих втрат, – Генштаб
На яких напрямках фіксують просування ворога?
- 19 та 20 серпня бойові дії тривали в невизначених районах Курської області.
- Російські війська нещодавно просунулися на Сумському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 – 20 серпня підтверджують, що окупанти захопили Безсалівку (на північний захід від Сум) і зайшли в центральну частину Олексіївки (на північ від Сум).
- 20 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, однак підтвердженого просування не зафіксовано.
- На Куп'янському напрямку ворог також намагався наступати, але безрезультатно.
- Того ж дня росіяни атакували в напрямку Борової, проте просунутися не змогли.
- Нещодавно російські війська просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, свідчать про просування окупантів у межах південного Зарічного (на схід від Лимана).
- Російський наступ також тривав у напрямках Сіверська та Часового Яру, проте без підтверджених успіхів.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- На жаль, ворожій армії вдалося просунутися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 19 серпня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Олександро-Шультиного.
- Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня, свідчать про те, що Сили оборони звільнили Петрівку (на північ від Покровська).
- Російські війська провели наступальні операції в напрямку Новопавлівки 20 серпня, але не просунулися.
- Росіяни нещодавно просунулися в напрямку Великомихайлівки. Геолокаційні кадри від 20 серпня показують, що підрозділи 57-ї мотострілецької бригади Росії підняли прапор у північній частині Новогеоргіївки, що свідчить про її захоплення (південний схід від Великомихайлівки).
- 20 серпня російські війська продовжували наступ у східній частині Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли.
- Також 20 серпня ворог здійснював обмежені атаки в Херсонській області, однак без просування.
Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини
- 21 серпня стало відомо, що Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. Наразі українські захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.
- Наразі найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, на Лиманському напрямку.
- Водночас, за даними ЦПД, російські воєнні кореспонденти дедалі рідше звертають увагу на ситуацію в Сумській області, оскільки загарбники стикаються там зі значними втратами й змушені поступово відступати на кількох ділянках фронту.