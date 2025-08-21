Аналітики ISW розповіли про ситуацію на фронті / Колаж 24 Каналу

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 19 – 20 серпня. І російські війська, і Сили оборони України продовжують вести активні бойові дії та досягають окремих тактичних успіхів на різних ділянках фронту.