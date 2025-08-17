Оккупанты не оставляют атак на разных участках фронта. Однако Силы обороны дают отпор врагу и имеют некоторые успехи на отдельных участках.

За последние сутки линия фронта изменилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что сейчас происходит на фронте?

Аналитики ISW сообщили, что в течение 16 августа в Курской области продолжались ограниченные бои. Хотя российские войска и продолжают атаковать, но продвижений не зафиксировано. В то же время российские "военкоры" утверждают, что ВСУ также пытаются контратаковать в Курской области.

Враг в течение 16 августа проводил наступательные операции на севере Сумской области, однако продвижения не имел. По словам аналитиков, 15 и 16 августа российские войска атаковали вблизи Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки, однако изменения на линии соприкосновения не фиксируются.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имели продвижение на ключевых участках в Сумской области. На некоторых участках Силы обороны продвинулись на 2,5 километра.



Что происходит на Сумщине и Курщине / Карта ISW

На Харьковской области оккупанты также не оставляют атак и попыток наступления, однако успеха не имели. На этом участке фронта российские военные атакуют вслепую небольшими пехотными группами и пытаются применять мотоциклы для быстрого продвижения, однако в Институте изучения войны не фиксируют продвижения.



Бои на Харьковщине / Карта ISW

Российские войска также проводили наступательные операции на Купянском и Лиманском направлениях, но прогресса не достигли. Хотя российские военные и утверждали, что якобы имели продвижение, но аналитики ISW не имеют подтверждений.

Аналитики ISW подтвердили, что российские военные имели продвижение на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи от 16 августа свидетельствуют о том, что противник, вероятно, захватил Серебрянку.

Оккупанты также пытались атаковать вблизи Часового Яра и Торецка, но успеха не имели.

В то же время украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Аналитики отмечают, что ВСУ, вероятно, зачистили несколько населенных пунктов вблизи Доброполья. Согласно геолокационным кадрам, украинские военные выбили оккупантов в районе Веселого и Грузского. Кроме того, в Генштабе ВСУ официально сообщили, что врага выбили также из Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

На Новопавловском направлении россияне продолжали наступательные операции, но не имели продвижений.

Вместе с тем, Силы обороны Украины продвинулись на Великомихайловском направлении. Так, украинские защитники выбили российских военных из Андреевки-Клевцово.

Что происходит на Востоке – смотрите на картах ISW

На Юге оккупанты также не оставляют попыток атаковать. В частности враг пытался наступать в Запорожской области вблизи Гуляйполя, но не имел успеха. Также оккупанты атаковали в направлении Херсона – вблизи Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и вблизи острова Белогрудый. Однако успеха враг не имел.