Окупанти не полишають атак на різних ділянках фронту. Однак Сили оборони дають відсіч ворогу та мають деякі успіхи на окремих ділянках.

За останню добу лінія фронту змінилася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

До теми Росіяни окупували Зелений Гай та просунулись біля двох населених пунктів: оновлення DeepState

Що зараз відбувається на фронті?

Аналітики ISW повідомили, що протягом 16 серпня у Курській області тривали обмежені бої. Хоча російські війська й продовжують атакувати, але просувань не зафіксовано. Водночас російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ також намагаються контратакувати на Курщині.

Ворог протягом 16 серпня проводив наступальні операції на півночі Сумської області, однак просування не мав. За словами аналітиків, 15 та 16 серпня російські війська атакували поблизу Новокостянтинівки, Варачиного та Юнаківки, проте зміни на лінії зіткнення не фіксуються.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові мали просування на ключових ділянках на Сумщині. На деяких ділянках Сили оборони просунулися на 2,5 кілометра.



Що відбувається на Сумщині та Курщині / Карта ISW

На Харківщині окупанти також не полишають атак та спроб наступу, проте успіху не мали. На цій ділянці фронту російські військові атакують наосліп невеликими піхотними групами та намагаються застосовувати мотоцикли для швидкого просування, однак в Інституті вивчення війни не фіксують просування.



Бої на Харківщині / Карта ISW

Російські війська також проводили наступальні операції на Куп'янському та Лиманському напрямках, але прогресу не досягли. Хоча російські "воєнкори" й стверджували, що нібито мали просування, але аналітики ISW не мають підтверджень.

Аналітики ISW підтвердили, що російські військові мали просування на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 16 серпня свідчать про те, що противник, ймовірно, захопив Серебрянку.

Окупанти також намагалися атакувати поблизу Часового Яру та Торецька, але успіху не мали.

Водночас українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Аналітики зауважують, що ЗСУ, ймовірно, зачистили кілька населених пунктів поблизу Добропілля. Згідно з геолокаційними кадрами, українські військові вибили окупантів в районі Веселого та Грузького. Крім того, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що ворога вибили також з Рубіжного, Нововодяного, Петрівки та Золотого Колодязя.

На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували наступальні операції, але не мали просувань.

Разом з тим, Сили оборони України просунулися на Великомихайлівському напрямку. Так, українські захисники вибили російських військових з Андріївки-Клевцового.

Що відбувається на Сході – дивіться на картах ISW

На Півдні окупанти також не полишають спроб атакувати. Зокрема ворог намагався наступати у Запорізькій області поблизу Гуляйполя, але не мав успіху. Також окупанти атакували у напрямку Херсона – поблизу Антонівського автомобільного та залізничного мостів та поблизу острова Білогрудий. Однак успіху ворог не мав.