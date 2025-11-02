Военный эксперт назвал города, для которых есть наибольшие угрозы по фронту
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что россияне развернули активные боевые действия в Донецкой области, в частности в Покровске.
- Сложная ситуация также в Купянске и на Днепропетровщине, где враг закрепился на некоторых позициях, но не достиг стратегических успехов.
Россияне уже давно развернули активные боевые действия а Донецкой области, сложные бои продолжаются в Покровске. Кроме того, сложной ситуация является и на Севере Украины.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив что речь идет о Харьковской области. Также украинское командование должно обратить внимание еще на один участок фронта.
Смотрите также Критическая потребность, – полковник запаса объяснил, почему Путин приглашает СМИ в Покровск
Какие города на фронте под угрозой?
Военный эксперт отметил, что украинским военным будет сложно проводить атаки в Донецкой области, ведь там враг закрепился на многих позициях. В частности, говорится о Покровске.
Кроме того, в этой области россияне имеют хорошую логистику. У них в тылу есть Донецк, который фактически является огромным логистическим хабом.
Сложной ситуация является и в Купянске. Враг смог перейти через реку и закрепиться на плацдарме. Однако логистика через реку сложная – они передвигаются на лодках,
– сказал он.
Покровск и Купянск: смотрите на карте
Нарожный обратил внимание и на Днепропетровщину, где оккупанты прошли 10 километров. Они не достигли стратегических улыбок на этом направлении, но значительно углубились.
Подробнее о ситуации в Покровске и Купянске:
- По сообщению СМИ, Украина проводит контрнаступательные действия вблизи Покровска. Украинские военные привлекли вертолеты, а операцией может руководить Кирилл Буданов.
- Десантно-штурмовые войска сообщили, что у Покровска они держат врага под огневым контролем. В частности, используют дроны-камикадзе.
- Тем временем в Купянске враг переодевается в гражданскую одежду и пытается просачиваться в город. Однако до сих пор россияне не достигли своей цели с полным контролем и оккупацией.