Военный эксперт назвал города, для которых есть наибольшие угрозы по фронту

Россияне уже давно развернули активные боевые действия а Донецкой области, сложные бои продолжаются в Покровске. Кроме того, сложной ситуация является и на Севере Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив что речь идет о Харьковской области. Также украинское командование должно обратить внимание еще на один участок фронта.

Какие города на фронте под угрозой?

Военный эксперт отметил, что украинским военным будет сложно проводить атаки в Донецкой области, ведь там враг закрепился на многих позициях. В частности, говорится о Покровске.

Кроме того, в этой области россияне имеют хорошую логистику. У них в тылу есть Донецк, который фактически является огромным логистическим хабом.

Сложной ситуация является и в Купянске. Враг смог перейти через реку и закрепиться на плацдарме. Однако логистика через реку сложная – они передвигаются на лодках,

– сказал он.

Покровск и Купянск: смотрите на карте

Нарожный обратил внимание и на Днепропетровщину, где оккупанты прошли 10 километров. Они не достигли стратегических улыбок на этом направлении, но значительно углубились.

