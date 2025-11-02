Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Владимир Путин пытается взять оперативную паузу. Однако это не будет шагом для прекращения наступления.
Почему Путин приглашает СМИ в Покровск?
Полковник запаса ВСУ объяснил, что такие сообщения из России не стоит воспринимать как ловушку. Подобные заявления, по его мнению, просто так не делаются.
У россиян возникла критическая потребность взять оперативную паузу даже на несколько часов. Например, для подтягивания новых резервов. Главный запрос – пауза. Значит, враг встрял в какую-то авантюру,
– подчеркнул он.
По словам Свитана, вероятно, что российский диктатор пытается спасти свои воинские части или структурировать те войска, которые методом тактического просачивания попали в Мирноград и Покровск. Пока они там застряли, но во время паузы из них враг может создать оперативные группы.
Владимир Зеленский заявил, что даже Путин намерен приехать в Покровск. По словам президента, все знают, чем это закончится.
Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне прошли в Мирноград и Родинского, создав для себя проблемы. Именно эти проблемы должен решить Путин.
Свитан добавил, что украинские войска сейчас должны найти и нажать на слабые места оккупантов на этом направлении. На провокации и предложения со стороны Кремля идти нельзя.
Что известно о боях в районе Покровска?
- Владимир Зеленский сообщил, что для захвата Покровска россияне сосредоточили в Донецкой области около 170 тысяч военных. Некоторые вражеские группировки проникли в город, но наши военные выбивают их с этой территории.
- Подразделения ГУР проводят стабилизационные мероприятия в Покровске. Есть сообщения о том, что украинские военные пошли в контрнаступление, которым лично руководит Кирилл Буданов.
- В то же время Сергей Стерненко раскритиковал украинское командование. Он сообщил, что украинские подразделения в районе Покровска оказались в "огневом мешке", что напоминает Авдеевку.