Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Владимир Путин пытается взять оперативную паузу. Однако это не будет шагом для прекращения наступления.

Почему Путин приглашает СМИ в Покровск?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что такие сообщения из России не стоит воспринимать как ловушку. Подобные заявления, по его мнению, просто так не делаются.

У россиян возникла критическая потребность взять оперативную паузу даже на несколько часов. Например, для подтягивания новых резервов. Главный запрос – пауза. Значит, враг встрял в какую-то авантюру,

– подчеркнул он.

По словам Свитана, вероятно, что российский диктатор пытается спасти свои воинские части или структурировать те войска, которые методом тактического просачивания попали в Мирноград и Покровск. Пока они там застряли, но во время паузы из них враг может создать оперативные группы.

Интересно! Владимир Зеленский заявил, что даже Путин намерен приехать в Покровск. По словам президента, все знают, чем это закончится.

Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне прошли в Мирноград и Родинского, создав для себя проблемы. Именно эти проблемы должен решить Путин.

Где находятся россияне возле Покровска: смотрите на карте

Свитан добавил, что украинские войска сейчас должны найти и нажать на слабые места оккупантов на этом направлении. На провокации и предложения со стороны Кремля идти нельзя.

Что известно о боях в районе Покровска?