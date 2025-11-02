Військовий експерт назвав міста, для яких є найбільші загрози по фронту
- Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що росіяни розгорнули активні бойові дії в Донецькій області, зокрема у Покровську.
- Складною ситуація є також у Куп'янську та на Дніпропетровщині, де ворог закріпився на деяких позиціях, але не досяг стратегічних успіхів.
Росіяни вже давно розгорнули активні бойові дії а Донецькій області, складні бої тривають у Покровську. Крім того, складною ситуація є і на Півночі України.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши що мовиться про Харківську область. Також українське командування має звернути увагу ще на одну ділянку фронту.
Які міста на фронті під загрозою?
Військовий експерт зазначив, що українським військовим буде складно проводити атаки на Донеччині, адже там ворог закріпився на багатьох позиціях. Зокрема, мовиться про Покровськ.
Крім того, в цій області росіяни мають хорошу логістику. У них в тилу є Донецьк, який фактично є величезним логістичним хабом.
Складною ситуація є й у Куп'янську. Ворог зміг перейти через річку та закріпитись на плацдармі. Однак логістика через річку складна – вони пересуваються човнами,
– сказав він.
Покровськ і Куп'янськ: дивіться на карті
Нарожний звернув увагу і на Дніпропетровщину, де окупанти пройшли 10 кілометрів. Вони не досягли стратегічних усміхів на цьому напрямку, але значно заглибились.
Детальніше про ситуацію у Покровську та Куп'янську:
За повідомленням ЗМІ, Україна проводить контрнаступальні дії поблизу Покровська. Українські військові залучили вертольоти, а операцією може керувати Кирило Буданов.
Десантно-штурмові війська повідомили, що біля Покровська вони тримають ворога під вогневим контролем. Зокрема, використовують дрони-камікадзе.
Тим часом у Куп'янську ворог переодягається в цивільний одяг та намагається просочуватись у місто. Однак досі росіяни не досягли своєї мети з повним контролем і окупацією.