Не нужно бояться, – Зеленский призвал командиров не скрывать реальную ситуацию на фронте
- Зеленский отметил, что командиры не должны скрывать информацию о потере позиций на фронте.
- Он подчеркнул, что важно сохранить личный состав.
Украинские командиры не должны скрывать в своих докладах информацию о потере позиций. Критически важным является сохранение личного состава.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.
Что сказал Зеленский?
Глава государства отметил, что иногда командиры делятся неполной информацией о ситуации на фронте. Кто-то может замалчивать потери позиций.
Во-первых, этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой махины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию, надо быть умным. Сохранил личный состав – молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь как и восстановишь положение,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент добавил, что в случае потери личного состава – это уже другое дело.
Ситуация на фронте: что говорил президент?
Зеленский подчеркнул, что главное давление российских войск сейчас сосредоточено именно на Покровском направлении в Донецкой области. В городе продолжаются ожесточенные бои. На территории Покровска находится около 260 – 300 российских военных. Он информировал, что в городе продолжается зачистка от оккупантов.
Президент провел Ставку, во время которой обсудили ситуацию на нескольких направлениях фронта, в частности вблизи Купянска, где, по его словам, остается около 60 российских военных. Он отметил, что даты проведения зачистки города от российских захватчиков уже определены, однако из соображений безопасности пока их не разглашают.
К слову, по данным Генштаба с начала суток 3 ноября на фронте произошло 151 боевое столкновение.