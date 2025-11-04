Не потрібно боятися, – Зеленський закликав командирів не приховувати реальну ситуацію на фронті

Українські командири не повинні приховувати у своїх доповідях інформацію про втрату позицій. Критично важливим є збереження особового складу.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Що сказав Зеленський?

Глава держави зазначив, що іноді командири діляться неповною інформацією про ситуацію на фронті. Хтось може замовчувати втрати позицій.

По-перше, цього не потрібно боятися, тому що це війна проти такої здорової махини. Не потрібно боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад – молодець. Є особовий склад, ти потім вирішуєш як і відновиш становище,

– підкреслив Зеленський.

Також президент додав, що в разі втрати особового складу – це вже інша справа.

Ситуація на фронті: що говорив президент?